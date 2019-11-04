У звезды Ливерпуля заканчивается контракт: клубы МЛС и Китая начинают охоту

Новости спорта:Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана намерен сменить клуб в ближайшем будущем.

Атакующий хавбек Ливерпуля Адам Лаллана может сменить АПЛ на американский чемпионат МЛС или китайскую лигу.

Дело в том, что соглашение Лалланы с мерсисайдким клубом заканчивается летом 2020 года и стороны не могут урегулировать вопрос продления контракта.

Как сообщает британское издание Тhe Telegraph, Ливерпуль готов предложить новый контракт Адаму в январе, однако зимой английский полузащитник может подписать предварительное соглашение с каким-либо другим клубом. Команды МЛС и Суперлиги Китая проявляют большой интерес к кандидатуре Лалланы.

Наставник "красных" Юрген Клопп хорошо отзывается об Адаме Лаллана и восхищен его качествами лидера и также умением сыграть на разных позициях. Однако для футболиста этого мало, поэтому он желает сменить клуб, дабы иметь больше игрового времени.

Напомним, Лаллана пришел в Ливерпуль из Саутгемптона в 2014 году. За все время в Ливерпуля Адам сыграл 118 поединков, в которых забил 18 голов.