Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Бавария уволила главного тренера
Бавария уволила главного тренера
Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)

У звезды Ливерпуля заканчивается контракт: клубы МЛС и Китая начинают охоту

У звезды Ливерпуля заканчивается контракт: клубы МЛС и Китая начинают охоту
13:23 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана намерен сменить клуб в ближайшем будущем.

Атакующий хавбек Ливерпуля Адам Лаллана может сменить АПЛ на американский чемпионат МЛС или китайскую лигу. 

Дело в том, что соглашение Лалланы с мерсисайдким клубом заканчивается летом 2020 года и стороны не могут урегулировать вопрос продления контракта. 

Как сообщает британское издание Тhe Telegraph, Ливерпуль готов предложить новый контракт Адаму в январе, однако зимой английский полузащитник может подписать предварительное соглашение с каким-либо другим клубом. Команды МЛС и Суперлиги Китая проявляют большой интерес к кандидатуре Лалланы. 

Ужасная травма Гомеша: Эвертон раскрыл детали повреждения португальца

Наставник "красных" Юрген Клопп хорошо отзывается об Адаме Лаллана и восхищен его качествами лидера и также умением сыграть на разных позициях. Однако для футболиста этого мало, поэтому он желает сменить клуб, дабы иметь больше игрового времени.

Напомним, Лаллана пришел в Ливерпуль из Саутгемптона в 2014 году. За все время в Ливерпуля Адам сыграл 118 поединков, в которых забил 18 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Адам Лаллана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
02 Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
03 Лидер Тоттенхэма: Сон весь в слезах
04 Феноменальный гол Безуса помог Генту сокрушить Стандард в битве лидеров (Видео)
05 Бавария уволила главного тренера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь