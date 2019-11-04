Ужасная травма Гомеша: Эвертон раскрыл детали повреждения португальца

Новости спорта:В штабе Эвертона рассказали о степени тяжести и подробностях травмы португальского хавбека Андре Гомеша.

В воскресенье, 3 ноября, состоялся поединок 11-го тура чемпионата Англии, в котором сошлись Эвертон и лондонский Тоттенхэм.

Сама игра завершилась вничью 1:1, но случился в ней один очень неприятный эпизод. На 77-й минуте игре форвард "шпор" Сон Хын Мин сыграл очень агрессивно и в грубом подкате сбил хавбека "ирисок" Андре Гомеша. В результате португалец получил жуткую травму.

Сон Хын Мин увидев травму, которую нанес сопернику, не смог сдержать слез. Конечно, такой травмы он нанести не хотел, но Гомешу от того легче не станет. Его ждет долгий процесс восстановления.

В стане Эвертона прокомментировали степень тяжести травмы:

"Эвертон подтверждает информацию, что Андре Гомешу предстоит операция на травмированной лодыжке. После того как его унесли с поля, он направился в больницу в сопровождении членов медицинской команды Эвертона. После прохождения осмотра подтвердилось, что у игрока перелом костей правой лодыжки", — появилось сообщение на официальном сайте Эвертона.

Южнокорейский форвард за свой фол был "награжден" прямой красной карточкой от арбитра. Вероятнее всего его дисквалификации будет увеличена до трех матчей за грубость фола.

Ранее, один из главных лидеров Тоттенхэма Деле Алли рассказал, как чувствует себя Сон Хин Мин после того, как жутко травмировал Андре Гомеша.