"Хотим быть как Атлетик": Кобин рассказал о главной цели Миная

Новости спорта:Василий Кобин хотел бы иметь в своей команде только местных игроков из Закарпатья.

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал каналу «Трендец», что хотел бы иметь в команде местных игроков из Закарпатья.

- Из Закарпатья в УПЛ играют Чурко из «Мариуполя» и Булеца из «Днепра-1».

– Есть много классных молодых футболистов, которые находятся в «Шахтере», «Динамо». Сейчас наш парень из «Шахтера» U-15 играет в Юношеской лиге УЕФА. Плюс есть много игроков в «Динамо» в командах от 15 до 19 лет.

Игроков есть много, но все уезжают, потому что «Говерла» посыпалась, не было где прогрессировать.

- «Минай» может стать клубом, который соберет всех талантов, разбросанных по Украине?

– Да. Вижу на Закарпатье только такой вариант, чтобы играли местные игроки, у которых есть корни. Чтобы сделать такую команду, как у «Атлетика» из Бильбао, – сказал Кобин.