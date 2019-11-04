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Понедельник, 04.11.2019
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Баварию возглавит именитый итальянский тренер

Баварию возглавит именитый итальянский тренер
14:24 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший тренер туринского Ювентуса может стать новым наставником мюнхенского гранда.

Хорошее место долго пустовать не будет. Похоже мюнхенская Бавария определилась с главным претендентом на должность нового главного тренера команды.

Как информирует авторитетное издание Daily Mail, руководители действующих чемпионов Германии намерены пригласить в клуб именитого итальянского специалиста Массимилиано Аллегри.

Напомним ранее, стало известно, что хорватский специалист Нико Ковач был уволен с должности главного тренера Баварии. Этот пост он занимал немного больше года, с лета 2018-го. За это время хорват становился чемпионом Германии, выиграл Кубок страны и Суперкубок.

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В нынешнем сезоне Бундеслиги Бавария идет на четвертой позиции в турнирке с 18-ю очками в активе. В минувшем туре чемпионата мюнхенцы потерпели сокрушительное поражение от Айнтрахта со счетом 5:1, что и стало поводом для отставки Ковача.

Стоит отметить, что последним местом работы Аллегри был туринский Ювентус, в котором он работал с 2014 по 2019 год. За это время он пять раз выиграл Серию А, четыре раз Кубок Италии и дважды Суперкубок страны. 

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Массимилиано Аллегри, Новости футбола, Нико Ковач.
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