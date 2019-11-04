Лидер Динамо забил 50 голов в карьере: чьи ворота поразил Цыганков (список)

Новости спорта:Виктор Цыганков отличился 50-м голом в профессиональной карьере.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков отличился с пенальти в матче 13-го тура УПЛ против ПФК Львов (4:0). Этот гол стал 50-м для игрока в карьере.

Наибольшее количество голов (7) Виктор забил в ворота Мариуполя, 6 в играх с Карпатами, по 5 — против Зари, Александрии и Олимпика.

Также на счету Цыганкова 3 гола в составе сборной Украины — 2 в ворота Сербии, а также один в матче с Люксембургом.

В матчах еврокубков игрок отличался в ворота Бешикташа, Астаны, Лацио, АЕКа, Шкендербеу и Яблонца.

Всего в нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 17 поединков во всех турнирах за Динамо, забив 4 гола и сделав 5 ассистов.

Киевляне находятся на втором месте турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 10 очков.