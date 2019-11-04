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Лидер Динамо забил 50 голов в карьере: чьи ворота поразил Цыганков (список)

Лидер Динамо забил 50 голов в карьере: чьи ворота поразил Цыганков (список)
14:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Виктор Цыганков отличился 50-м голом в профессиональной карьере.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков отличился с пенальти в матче 13-го тура УПЛ против ПФК Львов (4:0). Этот гол стал 50-м для игрока в карьере.

Наибольшее количество голов (7) Виктор забил в ворота Мариуполя, 6 в играх с Карпатами, по 5 — против Зари, Александрии и Олимпика.

Также на счету Цыганкова 3 гола в составе сборной Украины — 2 в ворота Сербии, а также один в матче с Люксембургом.

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В матчах еврокубков игрок отличался в ворота Бешикташа, Астаны, Лацио, АЕКа, Шкендербеу и Яблонца.

Всего в нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 17 поединков во всех турнирах за Динамо, забив 4 гола и сделав 5 ассистов.

Киевляне находятся на втором месте турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 10 очков.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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