Легендарный мексиканец возглавил экс-клуб Лунина

Новости спорта:Именитый мексиканский специалист Хавьер Агирре возглавил испанский клуб Леганес.

Один из аутсайдеров первенства Испании по футболу Леганес опубликовал в своем официальном Твиттере имя нового главного тренера команды. Им стал 60-летний экс-наставник Атлетико Мадрид Хавьер Агирре.

Последним местом работы именитого мексиканца была сборная Египта, пост наставника который он покинул после вылета с Кубка африканских наций.

Помимо мадридского Атлетико и сборной Египта Агирре также тренировал сборные Мексики и Японии, а также такие клубы, как: Аль-Вахда (ОАЭ), испанские Эспаньол, Сарагоса, Осасуна и мексиканские Пачуку и Атланте.

Стоит отметить, что Леганес, экс-игроком которого является украинец Андрей Лунин, в текущем сезоне испанского чемпионата смог победить лишь один раз, дважды играл вничью и девять раз команда проиграла. После 12-ти туров с 5-ю очками в активе Леганес крепко засел на дне турнирной таблицы Ла Лиги.