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Легендарный мексиканец возглавил экс-клуб Лунина

Легендарный мексиканец возглавил экс-клуб Лунина
15:53 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый мексиканский специалист Хавьер Агирре возглавил испанский клуб Леганес.

Один из аутсайдеров первенства Испании по футболу Леганес опубликовал в своем официальном Твиттере имя нового главного тренера команды. Им стал 60-летний экс-наставник Атлетико Мадрид Хавьер Агирре.

 

Последним местом работы именитого мексиканца была сборная Египта, пост наставника который он покинул после вылета с Кубка африканских наций. 

Помимо мадридского Атлетико и сборной Египта Агирре также тренировал сборные Мексики и Японии, а также такие клубы, как: Аль-Вахда (ОАЭ), испанские Эспаньол, Сарагоса, Осасуна и мексиканские Пачуку и Атланте.

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Стоит отметить, что Леганес, экс-игроком которого является украинец Андрей Лунин, в текущем сезоне испанского чемпионата смог победить лишь один раз, дважды играл вничью и девять раз команда проиграла. После 12-ти туров с 5-ю очками в активе Леганес крепко засел на дне турнирной таблицы Ла Лиги.

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Футбол, Ла Лига, Чемпионат Испании, Хавьер Агирре, Новости футбола, ФК Леганес.
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