Экс-звезда Ман Сити и Ювентуса забил чудо-гол бисиклетой (Видео)

Бывший форвард Манчестер Сити Карлос Тевес, ныне выступающий в Бока Хуниорс, отметился потрясающим голом в поединке чемпионата Аргентины против Арсенала Саранди.

Именитый форвард положил начало разгрому соперника, забив шедевральный гол ударом через себя на 16-й минуте игры. Итоговый счет матча 5:1 в пользу Бока Хуниорс.

Видео гола Карлоса Тевеса:

See Carlos Tevez's goal of 1-0 against Arsenal here:#VamosBoca

pic.twitter.com/3Bjpk3QUIL

— Boca Juniors | English (@BocaJrsOffical) November 3, 2019