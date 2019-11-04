Экс-звезда Ман Сити и Ювентуса забил чудо-гол бисиклетой (Видео)

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15:22 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес отметился потрясающим голом в чемпионате своей родной страны.

Бывший форвард Манчестер Сити Карлос Тевес, ныне выступающий в Бока Хуниорс, отметился потрясающим голом в поединке чемпионата Аргентины против Арсенала Саранди.

Именитый форвард положил начало разгрому соперника, забив шедевральный гол ударом через себя на 16-й минуте игры. Итоговый счет матча 5:1 в пользу Бока Хуниорс.

Видео гола Карлоса Тевеса: 

 

Стоит отметь, что в текущем сезоне чемпионата Аргентины Бока Хуниорс после 12-ти сыгранных туров набрала 24 балла и вместе с Ривер Плейтом и Аргентинос Хуниорс, у которых также по 24 очка, лидируют в турнирной таблице чемпионата. 

Для Тевеса этот гол стал третьим в текущем сезоне чемпионата. Сыграл он уже 10 матчей. 

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Ранее Карлос Тевес выступал за такие именитые в Европе клубы как Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ювентус. Кроме того, аргентинский форвард выступал за китайский Шанхай Шеньхуа, Вест Хэм и бразильский Коринтианс.

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ФК Бока Хуниорс, Футбол, Чемпионат Аргентины, Карлос Тевес, Новости футбола.
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