Экс-звезда Ман Сити и Ювентуса забил чудо-гол бисиклетой (Видео)

Новости спорта:Аргентинский форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес отметился потрясающим голом в чемпионате своей родной страны.

Бывший форвард Манчестер Сити Карлос Тевес, ныне выступающий в Бока Хуниорс, отметился потрясающим голом в поединке чемпионата Аргентины против Арсенала Саранди.

Именитый форвард положил начало разгрому соперника, забив шедевральный гол ударом через себя на 16-й минуте игры. Итоговый счет матча 5:1 в пользу Бока Хуниорс.

Видео гола Карлоса Тевеса:

See Carlos Tevez's goal of 1-0 against Arsenal here:#VamosBoca

pic.twitter.com/3Bjpk3QUIL — Boca Juniors | English (@BocaJrsOffical) November 3, 2019

Стоит отметь, что в текущем сезоне чемпионата Аргентины Бока Хуниорс после 12-ти сыгранных туров набрала 24 балла и вместе с Ривер Плейтом и Аргентинос Хуниорс, у которых также по 24 очка, лидируют в турнирной таблице чемпионата.

Для Тевеса этот гол стал третьим в текущем сезоне чемпионата. Сыграл он уже 10 матчей.

Ранее Карлос Тевес выступал за такие именитые в Европе клубы как Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ювентус. Кроме того, аргентинский форвард выступал за китайский Шанхай Шеньхуа, Вест Хэм и бразильский Коринтианс.