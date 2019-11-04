Экс-звезда Ман Сити и Ювентуса забил чудо-гол бисиклетой (Видео)

Бывший форвард Манчестер Сити Карлос Тевес, ныне выступающий в Бока Хуниорс, отметился потрясающим голом в поединке чемпионата Аргентины против Арсенала Саранди.
Именитый форвард положил начало разгрому соперника, забив шедевральный гол ударом через себя на 16-й минуте игры. Итоговый счет матча 5:1 в пользу Бока Хуниорс.
Видео гола Карлоса Тевеса:
See Carlos Tevez's goal of 1-0 against Arsenal here:#VamosBoca
pic.twitter.com/3Bjpk3QUIL
— Boca Juniors | English (@BocaJrsOffical) November 3, 2019
Стоит отметь, что в текущем сезоне чемпионата Аргентины Бока Хуниорс после 12-ти сыгранных туров набрала 24 балла и вместе с Ривер Плейтом и Аргентинос Хуниорс, у которых также по 24 очка, лидируют в турнирной таблице чемпионата.
Для Тевеса этот гол стал третьим в текущем сезоне чемпионата. Сыграл он уже 10 матчей.
Ранее Карлос Тевес выступал за такие именитые в Европе клубы как Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ювентус. Кроме того, аргентинский форвард выступал за китайский Шанхай Шеньхуа, Вест Хэм и бразильский Коринтианс.