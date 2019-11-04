Реал намерен отдать Бэйла и солидно доплатить за звезду Манчестер Сити

Новости спорта:Реал хочет провернуть громкий трансфер, купив звезду сборной Англии.

Реал готовит предложение Ман Сити в 80 млн евро и Гарет Бэйл за Рахима Стерлинга, утверждает Sky Sports. Однако оно будет сформировано уже после того, как представители клуба просмотрят игры Рахима за сборную Англии против Черногории и Косово.

По информации источника, представители Стерлинга встречались с генеральным директором Реала Хосе Анхелем Санчесом, которому не удалось переманить вингера на Сантьяго Бернабеу.

Манчестер Сити и Хосеп Гвардиола не проявляют особого энтузиазма в отношении перспективы заполучить Гарета Бэйла. Если Реалу не удастся включить валлийца в сделку, то за Стерлинга нужно будет заплатить около 200 млн евро. "Горожане" намерены сохранить Рахима в своем составе.

У Стерлинга остается еще три с половиной года по контракту, который он подписал год назад. Его заработная плата в Ман Сити составляет около 320 тысяч евро в неделю.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Стерлинга 13 голов и три ассиста за Манчестер Сити в 15 матчах во всех турнирах.