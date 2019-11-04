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Клуб Примеры уволил главного тренера

Клуб Примеры уволил главного тренера
17:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Сельта решила прекратить сотрудничество с Франом Эскрибой.

Фран Эскриба больше не является главным тренером Сельты, сообщил официальный сайт клуба. "Кельты" поблагодарили специалиста за сотрудничество и пожелали успеха в дальнейшей карьере.

Последним для Эскрибы матчем во главе Сельты стало поражение от Хетафе 0:1. В стартовых 12 турах чемпионата команда добыла только девять очков и идет в зоне вылета.

Фран Эскриба возглавлял Сельту с марта этого года, заменив бывшего тренера Шахтера Мигеля Кардозу. Он принял клуб на 17-м месте и сумел не допустить вылет из Ла Лиги.

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Главным претендентом на пост тренера "кельтов" Marca называет Оскара Гарсию Хуньента, который ныне работает телекомментатором на Movistar. В качестве тренера Оскар работал с детской командой Барселоны, а также в Маккаби Тель-Авив, Брайтоне, Уотфорде, Зальцбурге, Сент-Этьенне и Олимпиакосе.

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Ла Лига, Примера, ФК Сельта, Фран Экскриба.
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