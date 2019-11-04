Клопп лестно отозвался о сопернике в Лиге чемпионов

Новости спорта:Юрген Клопп назвал сильные стороны Генка.

Уже завтра состоится четвертый тур группового этапа Лиги Чемпионов. Перед игрой против "Генка", с журналистами пообщался Юрген Клопп.

"Нет сомнений, что от нас потребуется выложиться по полной. В группе все еще возможно. "Генк" может выйти в Лигу Европы, так что у него есть свои задачи. Надо уважать соперника. История последних двух лет говорит, что мы всегда оказываемся на месте, когда ситуация того требует.

"Генк" - серьезный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился "Генк", но должны его обыгрывать.

Когда клуб выбрал движение в этом направлении, то молодежь жаждет проявить себя", - цитирует немецкого специалиста сайт УЕФА.