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За вратаря Аякса ведут борьбу два топ-клуба Европы

За вратаря Аякса ведут борьбу два топ-клуба Европы
19:08 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Андре Онана заинтересовал европейских грандов.

Вратарь "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру в одном из топ клубов Европы. Об этом сообщает De Telegraaf.

На волне успеха "Аякса", который дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, Онана сумел заявить о себе на весь мир, но все же летом не покинул Голландию. Вполне вероятно, что это его последний сезон в клубе.

Сейчас за игрока борьбу ведут борьбу "Барселона" и "ПСЖ". Однако на первых порах Андре будет иметь роль запасного футболиста, так как вряд ли выиграет конкуренцию у тер Штегена и Наваса.

Лестер заинтересован в подписании бывшего форварда Зари

За отлично проведенный последний сезон, Онана попал в список претендентов на премию имени Льва Яшина.

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК ПСЖ, Бавария, Новости спорта.
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