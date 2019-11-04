За вратаря Аякса ведут борьбу два топ-клуба Европы

Новости спорта:Андре Онана заинтересовал европейских грандов.

Вратарь "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру в одном из топ клубов Европы. Об этом сообщает De Telegraaf.

На волне успеха "Аякса", который дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, Онана сумел заявить о себе на весь мир, но все же летом не покинул Голландию. Вполне вероятно, что это его последний сезон в клубе.

Сейчас за игрока борьбу ведут борьбу "Барселона" и "ПСЖ". Однако на первых порах Андре будет иметь роль запасного футболиста, так как вряд ли выиграет конкуренцию у тер Штегена и Наваса.

За отлично проведенный последний сезон, Онана попал в список претендентов на премию имени Льва Яшина.