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Ковач обвинил игроков Баварии в разгроме от Айнтрахта

Ковач обвинил игроков Баварии в разгроме от Айнтрахта
19:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:По мнению экс-наставника Баварии виноваты четыре футболиста.

Теперь уже экс-главный тренер «Баварии» Нико Ковач обвинил четверых игроков своей бывшей команды в поражении с разгромным счётом в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:5).

Как сообщает Bild, после субботней встречи хорватский специалист встретился с командой утром в воскресенье, 3 ноября. В разговоре с подопечными он акцентировал внимание на ошибках четверых игроков в матче с «Айнтрахтом».

Сержу Гнабри он указал, что тот часто теряет мяч. Кингсли Коману заявил, что тот не проявляет бойцовских качеств. Тьяго Алькантаре досталось за частые падения.

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Наконец, Жером Боатенг был раскритикован за глупое удаление, заработанное на 9-й минуте матча.

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Новости спорта, Нико Ковач.
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