Ковач обвинил игроков Баварии в разгроме от Айнтрахта

Новости спорта:По мнению экс-наставника Баварии виноваты четыре футболиста.

Теперь уже экс-главный тренер «Баварии» Нико Ковач обвинил четверых игроков своей бывшей команды в поражении с разгромным счётом в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:5).

Как сообщает Bild, после субботней встречи хорватский специалист встретился с командой утром в воскресенье, 3 ноября. В разговоре с подопечными он акцентировал внимание на ошибках четверых игроков в матче с «Айнтрахтом».

Сержу Гнабри он указал, что тот часто теряет мяч. Кингсли Коману заявил, что тот не проявляет бойцовских качеств. Тьяго Алькантаре досталось за частые падения.

Наконец, Жером Боатенг был раскритикован за глупое удаление, заработанное на 9-й минуте матча.