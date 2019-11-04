Легендарный английский футболист возобновил карьеру

Новости спорта:Гарет Барри решил вернутся в большой футбол.

8-летний бывший полузащитник сборной Англии Гарет Барри подписал новый контракт с «Вест Бромвичем». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Барри выступал в «Вест Бромвиче» с 2017-го года по апрель 2019-го, когда перенес операцию на колене. Несмотря на это, футболист решил продолжить профессиональную карьеру.

«Я не хотел заканчивать карьеру из-за травмы. Я знаю нескольких одноклубников, которым пришлось это сделать. Но каждый игрок хочет закончить карьеру на своих условиях», — сказал Барри.

На протяжении карьеры Барри также выступал за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон». В активе Барри 53 матча и 3 забитых мяча за сборную Англии.