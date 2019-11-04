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Легендарный английский футболист возобновил карьеру

Легендарный английский футболист возобновил карьеру
20:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Гарет Барри решил вернутся в большой футбол.

8-летний бывший полузащитник сборной Англии Гарет Барри подписал новый контракт с «Вест Бромвичем». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Барри выступал в «Вест Бромвиче» с 2017-го года по апрель 2019-го, когда перенес операцию на колене. Несмотря на это, футболист решил продолжить профессиональную карьеру.

«Я не хотел заканчивать карьеру из-за травмы. Я знаю нескольких одноклубников, которым пришлось это сделать. Но каждый игрок хочет закончить карьеру на своих условиях», — сказал Барри.

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На протяжении карьеры Барри также выступал за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон». В активе Барри 53 матча и 3 забитых мяча за сборную Англии.

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Сборная Англии, Чемпионшип, Новости спорта, Гарет Барри, Вест Бромвич.
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