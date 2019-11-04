Капитан Динамо пожаловался на арбитров

Новости спорта:Сергей Сидорчук не доволен тем, как к Динамо в последнее время относятся судьи.

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал судейство в матчах против «Шахтера» в Кубке Украины (2:1) и «Львова» в премьер-лиге (4:0).

«Тяжело оценивать судей, но почему-то постоянно кажется, что они не на нашей стороне.

Но нужно быть аккуратным, потому что есть комитет по этике, который может любые слова как-то не так интерпретировать. Поэтому я скажу, что судьи судят так, как они умеют», — сказал Сидорчук.

Напомним, 28-летний украинец был удален на 35-й минуте матча со «Львовом», а во встрече с «Шахтером» поле преждевременно покинул Владимир Шепелев.