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Ибрагимович может вернутся в Милан

Ибрагимович может вернутся в Милан
22:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Ибрагимович может усилить Милан, который сейчас переживает не лучшие времена.

В последнее время Златана Ибрагимовича связывают с переходом в экзотические в футбольном плане для европейского игрока чемпионаты Австралии и Бразилии.

Впрочем, по информации Marca, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для шведа является возвращение в Милан.

Источник утверждает, что швед хочет сказать "последнее слово" в большом европейском футболе, а потому готов вновь прийти в чемпионат, который знает лучше всего.

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Нападающий в этом сезоне провел 31 матч, в которых отметился 31 голом и 8 результативными передачами.

Также интерес к Златану Ибрагимовичу приписывали другой команде из Серии А — Наполи.

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Ибрагимович Златан.
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