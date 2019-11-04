Ибрагимович может вернутся в Милан

Новости спорта:Ибрагимович может усилить Милан, который сейчас переживает не лучшие времена.

В последнее время Златана Ибрагимовича связывают с переходом в экзотические в футбольном плане для европейского игрока чемпионаты Австралии и Бразилии.

Впрочем, по информации Marca, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для шведа является возвращение в Милан.

Источник утверждает, что швед хочет сказать "последнее слово" в большом европейском футболе, а потому готов вновь прийти в чемпионат, который знает лучше всего.

Нападающий в этом сезоне провел 31 матч, в которых отметился 31 голом и 8 результативными передачами.

Также интерес к Златану Ибрагимовичу приписывали другой команде из Серии А — Наполи.