Экс-конкурента Лунина могут дисквалифицировать за расизм

Бывший вратарь мадридского Реала Кико Касилья, который ныне защищает ворота английского Лидса, может быть дисквалифицирован. Об этом сообщает The Sun.
Все дело в том, что в матче Чемпионшипа, кипер оскорбил на расистской почве нападающего Чарльтона Джонатана Леко.
По информации источника, вратарь грозит достаточно длительная дисквалификация - 12 матчей. Он должен ответить на обвинение до 12 ноября.
Стоит отметить, что Касилья перебрался в Лидс из Реала в январе 2019 года. За данный отрезок времени он провел 35 матчей, в которых пропустил 32 гола.
Напомним, ранее сообщалось, что по окончанию матча Эвертон - Тоттенхэм, фанаты "ирисок" всячески оскорбляли Сон Хын Мина на расистской почве.