Экс-конкурента Лунина могут дисквалифицировать за расизм

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07:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Кико Касилья, который ныне защищает ворота английского Лидса, может быть дисквалифицирован

Бывший вратарь мадридского Реала Кико Касилья, который ныне защищает ворота английского Лидса, может быть дисквалифицирован. Об этом сообщает The Sun.

Все дело в том, что в матче Чемпионшипа, кипер оскорбил на расистской почве нападающего Чарльтона Джонатана Леко.

По информации источника, вратарь грозит достаточно длительная дисквалификация - 12 матчей. Он должен ответить на обвинение до 12 ноября.

Стоит отметить, что Касилья перебрался в Лидс из Реала в январе 2019 года. За данный отрезок времени он провел 35 матчей, в которых пропустил 32 гола.

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Напомним, ранее сообщалось, что по окончанию матча Эвертон - Тоттенхэм, фанаты "ирисок" всячески оскорбляли Сон Хын Мина на расистской почве.

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ФК Реал, Футбол, ФК Лидс, Новости футбола, Кико Касилья.
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