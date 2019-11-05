Арсенал не намерен приглашать Моуриньо

Новости спорта:Руководство Арсенала не торопится назначать Жозе Моуриньо новым главным тренером команды.

Руководство Арсенала не торопится назначать Жозе Моуриньо новым главным тренером команды и выразило свою поддержку нынешнему наставнику Унаи Эмери, передает ESPN.

Ранее издание сообщало, что сам португалец открыт для предложений Канониров, у руля которых в перспективе мог бы снова стать чемпионом Англии.

Кресло под Эмери зашаталось после неубедительного отрезка его команды: в пяти предыдущих матчах Арсенал победил только однажды, попутно проиграв Ливерпулю и Шеффилд Юнайтед. Контракт испанца действует до конца сезона, но предусматривает возможность продления еще на год.

Моуриньо же находится без работы с декабря прошлого года, когда популярного специалиста из-за неубедительной формы команды уволил Манчестер Юнайтед.

Завтра в 17:50 по киевскому времени Арсенал проведет выездной матч группового раунда Лиги Европы против Витории Гимарайнш.