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Арсенал не намерен приглашать Моуриньо

Арсенал не намерен приглашать Моуриньо
08:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руководство Арсенала не торопится назначать Жозе Моуриньо новым главным тренером команды.

Руководство Арсенала не торопится назначать Жозе Моуриньо новым главным тренером команды и выразило свою поддержку нынешнему наставнику Унаи Эмери, передает ESPN.

Ранее издание сообщало, что сам португалец открыт для предложений Канониров, у руля которых в перспективе мог бы снова стать чемпионом Англии.

Кресло под Эмери зашаталось после неубедительного отрезка его команды: в пяти предыдущих матчах Арсенал победил только однажды, попутно проиграв Ливерпулю и Шеффилд Юнайтед. Контракт испанца действует до конца сезона, но предусматривает возможность продления еще на год.

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Моуриньо же находится без работы с декабря прошлого года, когда популярного специалиста из-за неубедительной формы команды уволил Манчестер Юнайтед.

Завтра в 17:50 по киевскому времени Арсенал проведет выездной матч группового раунда Лиги Европы против Витории Гимарайнш.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Жозе Моуриньо, МЮ, Новости футбола.
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