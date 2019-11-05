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Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS

Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS
10:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Мексиканец Карлос Вела намного опередил Златана Ибрагимовича в споре за награду лучшему игроку года в MLS

Согласно информации из сайта МЛС, награду лучшему игроку сезона получил нападающий Лос-Анджелеса Карлос Вела. За мексиканского форварда проголосовало 69% опрошенных, в состав которых вошли болельщики, журналисты и футболисты.

Стоит отметить, что приз называется Премия имени Лендона Донована, в честь одного из лучших футболистов в истории США.

Экс-форвард Арсенала  и Реал Сосьедада опередил нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича. Звездный швед набрал мизерные 14%. К слову, скорее всего, Златан не планирует возвращаться в МЛС и уже вовсю обсуждает свое возвращение в Серию А. В его подписании заинтересованы Болонья и Милан.

Карлос Вела и его Лос-Анджелес вылетели в полуфинале плей-оф от Сиэтлу – 1:3, хотя регулярный сезон выиграли с большим отрывом.

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Златан Ибрагимович, МЛС, Новости футбола, Карлос Вела.
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