Экс-тренер сборной Украины оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов

Новости спорта:Йожеф Сабо оценил шансы донецкого клуба на победу в ответном матче Лиги чемпионов.

Экс-наставник киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался касательно шансов донецкого Шахтера в матче против Динамо Загреб в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

"Меня очень удивило загребское Динамо в первом матче. Я не ожидал, что у них будет такая тактика. Эта тактика отвечает современным тенденциям. Сейчас играют так и в Италии, и в Испании. Тики-така уже ушла в небытие. Сейчас играют один в один, не дают вратарю разыграть мяч, приходится выбивать. Команды играют с двумя форвардами.

Поверьте мне или спросите у Шевченко и Реброва, когда они у меня играли, то действовали точно так же, не давали разыгрывать мяч сопернику на своей половине поля, вынуждали вратаря и защитников быстрее выбивать мяч вперед. Мы возвращаемся сейчас к такому футболу. Так Загреб и играл в Харькове. Тренер Шахтера не ожидал от хорватов такой игры", - начал Йожеф.

Сабо также отметил, что похожая ситуация была в кубковом матче против "бело-синих".

"Да, Шахтер не готов к такой игре. Особенно если противник сможет 90 минут так играть. Потому что киевляне во втором тайме уже "подсели", и "горняки" перехватили инициативу, у них были моменты. На удивление, в овертайме Динамо снова перехватило инициативу.

В Загребе будет очень тяжелая игра. Хорваты будут действовать так же, как они играли в Харькове. Шахтеру нужно должным образом подготовиться к такой игре и учесть все ошибки. У Динамо Загреб молодые игроки, у Шахтера — опытные, они выше классом. Это должно помочь украинской команде. Но все-таки преимущество будет на стороне Динамо, потому что Шахтер играет на выезде. В Хорватии всегда сложно противостоять местным командам. Загреб будет фаворитом, но много будет зависеть от того, как сможет Каштру построить игру своей команды. Можно ожидать и ничью, но, думаю, обе команды будут играть только на победу".

Телеэксперт также считает, что этот матч будет решающим с точки зрения турнирной борьбы, ведь у Манчестер Сити практически нереально будет отобрать очки.

"Кто выиграет, у того будет преимущество за выход в плей-офф Лиги чемпионов. У Шахтера следующая игра с Ман Сити. Там будет возможность взять очки, только если англичане уже обеспечат себе выход из группы с первого места и выпустят не основной состав. Поэтому архиважно победить в Загребе", - подытожил Сабо.