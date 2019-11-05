Шахтер отправился в Загреб на матч Лиги чемпионов: состав команды

Новости спорта:Команда готовится к важному матчу Лиги чемпионом.

Сегодня «Шахтер» отправляется в Загреб на матч группового этапа Лиги чемпионов против местного «Динамо».

В составе команды отсутствуют хавбеки Евгений Коноплянка и Манор Соломон, у которых ранее были повреждения. Однако в списке есть Марлос, испытывавший проблемы со здоровьем.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Хавбеки: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон

Форварды: Дентиньо, Мораес, Сикан

Матч состоится в среду, начало в 22:00. Обе команды после 3-х туров имеют 4 очка и делят 2-е место.