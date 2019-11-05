Олег Блохин отмечает день рождение: карьерные вехи легендарного футболиста

Новости спорта:Известный украинский футболист и тренер отмечает свое день рождение.

Сегодня, 5 ноября, украинский экс-футболист Динамо и ряда других клубов, а также бывший наставник сборной Украины Олег Блохин отмечает свое день рождение.

Обладатель Золотого мяча 1975 года исполнилось 67 лет.

Предлагаем вам вспомнить все важные даты в его жизни:

- Родился 5 ноября, 1952 года, в городе Киеве.

- В 16 лет пробежал стометровку за 11 секунд. Тренера киевской спортивной академии долго уговаривали молодого Олега поменять футбол на легкую атлетику, но тот остался верен своей детской мечте. И слава богу.

- 25 ноября, 1969 года дебютировал за основной состав Динамо. Случилось это в выездном матче чемпионата СССР против динамовцев из Тбилиси.

- В 21-летнем возрасте был признан лучшим игроком чемпионата СССР

- В 23-летнем выиграл Золотой мяч. Тот сезон был успешным для игрока, ведь именно благодаря его уникальному таланту киевская команда сумела выиграть Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

- В 1988 году сыграл последний матч за Динамо. На игре было много народа, а сам Олег не сдерживал слезы.

- После 10-летнего периода работы тренером в Греции получил возможность возглавить сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Чемпионата мира-2006.

- С сентября 2012 года по апрель 2014 возглавлял родное Динамо. За этот период не сумел выиграть ни одного трофея. Под его руководством столичный гранд сумел выиграть лишь бронзовые медали УПЛ.

Можно по разному относится к этому человеку, но не признавать его футбольный талант глупо.