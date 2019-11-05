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Коноплянка поддержал Костышина-младшего

Коноплянка поддержал Костышина-младшего
12:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Евгений Коноплянка поддержал Дениса Костышина, получившего тяжелою травму.

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка поддержал 22-летнего хавбека «Колоса» Дениса Костышина, получившего тяжелую травму.

«Костышин Денис, на этом жизнь не заканчивается, она тебя только закаляет. И я уверен, что ты вернешься только сильнее и с двойным желанием добиваться успеха, а после твоего возвращения будем опять играть в хоккей», — написал Коноплянка в Instagram.

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Ранее сообщалось, что Костышин получил разрыв передней крестообразной связки колена и пропустит минимум полгода.

С 2014-го по 2018-й годы контракт Костышина принадлежал «Днепру». Коноплянка защищал цвета «Днепра» с 2006-го по 2015-й годы.

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ФК Шахтер, Евгений Коноплянка, Денис Костышин, ФК Колос.
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