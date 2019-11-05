Вест Хэм Ярмоленко намерен уволить наставника

Новости спорта:Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост.

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост, сообщает The Sun.

По данным источника, в лондонском клубе недовольны работой менеджера.

В последних матчах «Вест Хэм» потерял много очков в рамках АПЛ и опустился на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе лишь 13 набранных очков после 11-ти туров.

Отметим, что имена потенциальных кандидатов на пост тренера «Вест Хэма» пока не называются.

В 11-м туре АПЛ «Вест Хэм» проиграл «Ньюкаслу» (2:3), а Андрей Ярмоленко провел один из своих худших матчей в составе «молотков».