Экс-лидер Динамо открыл необычный бизнес (Фото)

Бывший защитник Динамо Домагой Вида, выступающий за турецкий Бешикташ, открыл собственную ферму по разведению черных свиней, сообщает 24sata.hr.
Эту идею хорвату друзья предлагали еще шест лет назад, когда он выступал в киевской команде. Год назад они зарегистрировали компанию Sin ravnice d.o.o., директором которой стал один из друзей игрока.
Ранее 30-летний футболист уже стал одним из владельцев переработкой и консервированием фруктов и овощей.
Сейчас Вида выступает за Бешикташ, где зарабатывает порядка 2,5 миллионов евро в год.