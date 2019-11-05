Легендарной победе Динамо на "Камп Ноу" 22 года

Новости спорта:Ровно 22 года назад Динамо Киев одержало свою самую яркую победу в Еврокубках.

В ноябре 1997 года Динамо просто ошарашило Барселону, нанеся ей позорное поражение на "Камп Ноу".

Хет-три молодого Шевченко и точка от Реброва заставили говорить о киевлянах все Европу.

К слову, за две недели до игры в Барселоне Динамо разгромило Барсу со счетом 3:0 и у себя дома. Блаугранас решительно были настроены взять реванш.

Голы были забиты на разный вкус: головой, ногой, с пенальти. А довершил разгром удар Реброва с 30 метров по пустым воротам, который произошел благодаря ошибке вратаря и защитников хозяев.