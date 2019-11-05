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Легендарной победе Динамо на "Камп Ноу" 22 года

Легендарной победе Динамо на "Камп Ноу" 22 года
14:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Ровно 22 года назад Динамо Киев одержало свою самую яркую победу в Еврокубках.

В ноябре 1997 года Динамо просто ошарашило Барселону, нанеся ей позорное поражение на "Камп Ноу".

Хет-три молодого Шевченко и точка от Реброва заставили говорить о киевлянах все Европу.

К слову, за две недели до игры в Барселоне Динамо разгромило Барсу со счетом 3:0 и у себя дома. Блаугранас решительно были настроены взять реванш.

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Голы были забиты на разный вкус: головой, ногой, с пенальти. А довершил разгром удар Реброва с 30 метров по пустым воротам, который произошел благодаря ошибке вратаря и защитников хозяев.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Сергей Ребров, Новости спорта, Новости футбола.
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