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Челси - Аякс: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

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Челси - Аякс: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
13:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс на матч Челси - Аякс.

Сегодня, 5 ноября, лондонский Челси примет амстердамский Аякс, который попытается отомстить "пенсионерам" за домашнее поражение двухнедельной давности.

Челси - Аякс

Вторник, 5 ноября, 22:00, Стэмфорд Бридж. Главный арбитр матча — Джанлука Рокки (Италия)

Ориентировочный состав

Челси: Аррисабалага — Эмерсон, Томори, Зума, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Пулишич — Абрахам.

Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд, Велтман, Мазрауи — Мартинес, Зиеш, ван де Беек — Промес, Тадич, Нерес.

После невнятного старта сезона Челси набрал ход. Думаю, что никто бы и не поверил, если бы сказали, что по итогам 11-го тура лондонский клуб будет идти в зоне ЛЧ, отставая при этом от Ман Сити на два очка. Тем не менее, в АПЛ команда побеждает уже 5 матчей подряд

Победы в Лиге чемпионов над Лиллем и Аяксом позволили исправить ситуацию. Многие полагали, что "аристократы" не выйдут из группы после поражения в первом туре от Валенсии, но пока что все идет очень даже хорошо.

Аякс сотворивший чудо в прошлом розыгрыше не сбавляет обороты. В первых двух турах амстердамцы не замечали своих соперников, поочередно обыграв Лилль и Валенсию с одинаковым счетом 3:0. В чемпионате Голландии Аякс лидирует, видимо, в этом году чемпионство от них не убежит.

Возможно, негативно на настрое гостей скажутся слухи об уходе Тен Хага, но сам специалист заявил, что не будет кидать Аякс посреди сезона, пусть даже и ради Баварии.

К слову, в первом матче Аякс смотрелся приличнее. Больше ударов в створ, лучшее владение мячом, не забитый мяч из офсайда, штанга. 

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Челси - Аякс 1:1.

Хотя букмекеры уверенны в победе хозяев. На лондонцев средний коэффициент составляет 1,75. На гостей дают аж 4,10. Ничья специалистами оценивается в 3,8.

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Челси, Фрэнк Лэмпард, Новости спорта, Новости футбола.
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