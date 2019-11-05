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Вторник, 05.11.2019
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Лига чемпионов: расклады главных матчей 4-го тура

Лига чемпионов: расклады главных матчей 4-го тура
14:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Сегодня будут сыграны первые матчи четвертого тура Лиги

Во вторник и в среду будут сыграны матчи четвертого тура Лиги чемпионов. По итогам этих противостояний станут известны первые команды, гарантировавшие себе место в плей-офф турнира. Ими могут стать «Атлетико», «Бавария», «Манчестер Сити», «Наполи», ПСЖ, «Ювентус». А для большинства клубов вся борьба еще впереди. Судьба многих путевок в 1/8 финала станет известна лишь в последнем туре.

Важнейший матч предстоит провести «Шахтеру», который отправится в гости к загребскому «Динамо», своему главному конкуренту в битве за место в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение серьезно усложнит горнякам выполнение задачи, а победа, наоборот, почти гарантирует выход из группы в следующую стадию турнира. С момента предыдущей встречи с хорватами «Шахтер» потерял очки в матче с «Александрией» и вылетел из Кубка Украины. Так что реабилитироваться перед болельщиками у футболистов мотивация есть. Увы, не все смогут сыграть в Загребе, травмировались Марлос, Сергей Кривцов и Евгений Коноплянка. Впрочем, скамейка запасных у дончан солидная, про это также нужно помнить. Учитывая то, что матч пройдет в Хорватии, аналитики Parimatch дают 42% на победу «Динамо» и 30% на победу «Шахтера» (28% на ничью). Преимущество хозяев не такое уж и большое и все расклады могут поменяться, стоит только горнякам оформить гол на выезде.

Один из самых интересных матчей тура состоится в Лондоне, где «Челси» примет «Аякс». Изначально обе команды считались главными претендентами на выход в плей-офф. Сейчас они занимают два первых места в группе, но поражение может серьезно спутать планы и британцам, и голландцам. Напомним, из Амстердама «Челси» привез победу 1:0, так что в столице Англии «Аяксу» точно будет непросто. Особенно если учесть, что из последних 18 матчей в еврокубках «Челси» проиграл лишь один. Сейчас у лондонцев 46% на победу от Parimatch против 28% у «Аякса» (26% на ничью).

Барселона - Славия: анонс матча Лиги чемпионов

В Дортмунде «Боруссия» попытается взять реванш у «Интера» за поражение 0:2. Эксперты Parimatch дают на это 47%. По сути, нас ждет битва за второе место в группе. «Барселону» сместить с позиции лидера вряд ли получится. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, но сложно сказать, готовы ли они рисковать ради яркого футбола. «Боруссия» в родных стенах отсиживаться в обороне точно не станет, а вот «Интер», зная мастерство итальянцев в обороне, вполне может попробовать посушить игру.

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УЕФА, ФК Зенит, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости спорта.
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