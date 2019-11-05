Зальцбург повесил ценник на Холанда

Новости спорта:В услугах норвежца заинтересованы МЮ и Ювентус.

Зальцбург хочет выручить за своего нападающего Эрлинга Холанда не меньше 100 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

В услугах 19-летнего норвежца предположительно заинтересованы Реал, Ювентус и Манчестер Юнайтед, а итальянский гранд даже готов заплатить за футболиста порядка 35-40 миллионов евро.

Внимание к Холанду в нынешнем сезоне привлекла его высочайшая результативность: в 16 матчах во всех турнирах, включая три матча Лиги чемпионов, Эрлинг забил 22 мяча и отдал 6 голевых передач.

В сентябре форвард стал третьим самым юным автором хет-трика в истории Лиги чемпионов. Он также признавался игроком недели в самом престижном клубном турнире Европы, а МЮ отправлял скаутов наблюдать за матчем команды Холанда в Лиге чемпионов.