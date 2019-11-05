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Челси намерен потратить крупную сумму в зимнее трансферное окно

Челси намерен потратить крупную сумму в зимнее трансферное окно
15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Лондонский Челси намерен солидно усилится зимой.

Согласно сообщениям английской прессы, руководство Челси выложит зимой больше € 150 млн, если судом будет отменено решение о трансферном бане команды.

Апелляция состоится 28 ноября. На ней будет принято решение о разрешении клубу приобретать или регистрировать новых футболистов.

Как сообщают инсайдеры в сферу интересов Челси входят атакующий полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заха, основной левый бэк Лестера Бен Чилвелом и звезда РБ Лейпциг Тимо Вернер. Наставник Фрэнк Лэмпард подтвердил эту информацию. 

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Ожидается, что потрачены будут деньги, полученные от продажи Эдена Азара в мадридский Реал. за бельгийца испанцы отдали более 100 миллионов евро.

 

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ФК Челси, АПЛ, Фрэнк Лэмпард, Новости спорта, Новости футбола.
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