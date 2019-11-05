Травмированный Бэйл вызван в сборную Уэльса

Новости спорта:Валлиец получил исцеляющий вызов в национальную команду.

Медицинский штаб Реала планировал возвращение Гарета Бэйла после повреждения после международного перерыва, сообщает Marca.

Валлиец не попал в заявку команды на матч против Галатасарая, а также вряд ли примет участие в поединке против Эйбара в субботу.

В Реале ожидают, что Бэйл вновь выйдет на поле во встрече против Реал Сосьедада 23 ноября, однако Гарет получил вызов в сборную Уэльса.

Валлийцы в настоящее время идут на четвертой позиции в группе и сыграют против Азербайджана и Венгрии.

Напомним, что руководство королевского клуба желает, чтобы Зинедин Зидан помирился с Гаретом Бэйлом.