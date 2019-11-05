Какая у Динамо будет поддержка в Копенгагене

Новости спорта:Киевское Динамо в Дании поддержат 600-800 болельщиков.

На матче Лиги Европы между Копенгагеном и Динамо ожидается порядка 600-800 болельщиков киевлян, сообщает официальный сайт датчан.

Для украинских болельщиков выделен сектор D, на матче ожидаются также представители украинской диаспоры из Дании и соседних стран.

Датчане играют на стадионе Паркен, который вмещает чуть более 38 тысяч мест.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген — Динамо состоится в четверг, 7 ноября. Встреча в Киеве завершилась вничью — 1:1.

После трех туров киевляне и датчане имеют в активе по 5 очков и делят первое место, Мальме набрал 4 очка, Лугано замыкает группу с 1 очком.