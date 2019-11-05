"Михайличенко похож на Кварцяного": игрок Динамо оценил тренировки тренера

Новости спорта:Защитник подметил, как изменился тренировочный процесс в Динамо с приходом нового тренера.

Защитник "Динамо" Артем Шабанов в интервью журналу "Футбол" рассказал об изменениях в тренировочном процессе в столичном клубе с приходом Алексея Михайличенко.

"Михайличенко принял команду в разгар сезона. Здесь ничего не сделаешь и не наработаешь. Конечно, он проводит теории, вносит коррективы, но это мелкие штрихи. Все примерно то же, что и при Хацкевиче.

Тактические занятия проходят раз в неделю перед важными играми. Главное отличие Михайличенко – в том, что он заостряет внимание на прессинге, чтобы не давать сопернику контролировать мяч на своей половине. При Хацкевиче садились глубже и встречали соперника в средней зоне.

Было ли что-то новое в тренировках Алексея Михайличенко? Нет. Похожие тренировки были у Кварцяного – упражнения на скорость, один в один. Это очень любил Кварцяный, и Михайличенко приветствует", - сказал Шабанов.