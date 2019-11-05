Скачать
Вторник, 05.11.2019
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS
Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Капитан Динамо пожаловался на арбитров

"Михайличенко похож на Кварцяного": игрок Динамо оценил тренировки тренера

"Михайличенко похож на Кварцяного": игрок Динамо оценил тренировки тренера
16:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Защитник подметил, как изменился тренировочный процесс в Динамо с приходом нового тренера.

Защитник "Динамо" Артем Шабанов в интервью журналу "Футбол" рассказал об изменениях в тренировочном процессе в столичном клубе с приходом Алексея Михайличенко.

"Михайличенко принял команду в разгар сезона. Здесь ничего не сделаешь и не наработаешь. Конечно, он проводит теории, вносит коррективы, но это мелкие штрихи. Все примерно то же, что и при Хацкевиче.

Тактические занятия проходят раз в неделю перед важными играми. Главное отличие Михайличенко – в том, что он заостряет внимание на прессинге, чтобы не давать сопернику контролировать мяч на своей половине. При Хацкевиче садились глубже и встречали соперника в средней зоне.

Молодой игрок Динамо встречается с вице-мисс Украины (Фото)

Было ли что-то новое в тренировках Алексея Михайличенко? Нет. Похожие тренировки были у Кварцяного – упражнения на скорость, один в один. Это очень любил Кварцяный, и Михайличенко приветствует", - сказал Шабанов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кварцяный, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев), Артем Шабанов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дарья Белодед: Не хочу встречаться с дзюдоистами
02 Шедевр с привкусом подлости: в Румынии забили гол, нарушив фэйр-плей (Видео)
03 Капитан Динамо пожаловался на арбитров
04 Легендарный английский футболист возобновил карьеру
05 Надаль повторил рекорд Федерера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь