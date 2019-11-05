Против Локомотива в Лиге чемпионов не сыграет защитник Ювентуса

Новости спорта:У футболиста диагностировали растяжение мышц левой лодыжки.

Защитник Ювентуса Матейс де Лигт не примет участия в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского Локомотива. Об этом сообщает Football-Italia.

Игрок пропустит поединок из-за небольшого растяжения мышц левой лодыжки, которое он получил в матче Серии А против Торино (1:0). Из-за травмы де Лигт не полетел в Москву и остался восстанавливаться в Турине. Отмечается, что защитник должен вернуться в строй к воскресному матчу чемпионата Италии против Милана.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 11 матчей и забил один гол.

Напомним, матч Локомотива с Ювентусом состоится 6 ноября и начнется в 19:55 по киевскому времени.