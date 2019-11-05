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"Терминатор" против: Анчелотти готов покинуть Наполи

"Терминатор" против: Анчелотти готов покинуть Наполи
18:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Карло Анчелотти может уйти из Наполи из-за президента клуба.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти (у которого было прозвище "Терминатор" на футбольном поле) близок к уходу из клуба. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский специалист конфликтует с президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом. Функционеру не нравится, как играет команда в последних матчах. В свою очередь Анчелотти недоволен вмешательством президента в тренировочный процесс.

К тому же, Карло раскритиковал недавнее решение Де Лаурентиса закрыть игроков на тренировочной базе. Отмечается, что из-за конфликта Анчелотти намерен покинуть клуб в конце сезона.

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Напомним, после 11-ти туров Серии А Наполи занимает седьмую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего Ювентуса на 11 очков.

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Карло Анчелотти, ФК Милан, ФК Наполи, Серия А, Новости футбола.
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