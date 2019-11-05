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"Шахтер не будет отходить от своего ДНК": слова Каштру перед игрой с Динамо

"Шахтер не будет отходить от своего ДНК": слова Каштру перед игрой с Динамо
18:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:По итогам трех туров у Горняков и хорватов по четыре очка.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча с загребским Динамо в Лиге чемпионов. Коуч Горняков отметил, что именно завтрашняя игра может стать определяющей в борьбе за выход в плей-офф.

«Эта игра очень важна, потому что она следующая. Всегда рассматриваем следующий поединок как самый важный для нас. Если говорить о проходе дальше, то у обеих команд сейчас по четыре очка, еще ничего не решено», — заявил Каштру на предматчевой пресс-конференции.

«Конечно же, рассчитываем на завтрашний матч. Он покажет, кто пройдет дальше. Пока же ничего не решено: ни для Аталанты, ни для нас».

«Все ребята, которые выходили на поле в этом сезоне за Шахтер, приносили свой вклад, усиливали команду на протяжении 90 минут. Если говорить о Коноплянке и Соломоне, они не смогли приехать с нами, поскольку травмированы и остались в Киеве. Тем не менее, привезли шестерых игроков нашей атаки, которые завтра могут достойно себя показать. Как минимум трое из них, как вы понимаете, будут сидеть на скамейке запасных, и чего игра потребует, то мы и сделаем».

«Думаю, нам не стоит зацикливаться только на атакующих игроках, доверяем абсолютно всем футболистам. Те игроки, которые выступали в каждом матче этого сезона, показывают себя великолепно, поэтому я рассчитываю абсолютно на всех игроков. Предпочел бы говорить о тех ребятах, которые заявлены и приехали сюда на матч в Загреб».

«Наше главное оружие — стиль игры. Ни в коем случае не будем отходить от своего ДНК. Шахтер завтра постарается сыграть в ту игру, которую показывал на протяжении всего сезона как в Лиге чемпионов, так и в украинском чемпионате. Самое главное — показать завтра хорошую игру в атаке, абсолютно безопасную, найти пути, чтобы вскрыть оборону Динамо, и, конечно же, забивать». 

«В каждой игре важны четыре составляющих: техника, тактика, психология и физика. Ни одна из них не является лучше, нельзя играть только с тремя. Шахтер завтра попытается привнести это все в игру на поле, поскольку у нас есть желание идти дальше. Это желание идет с нами на протяжении всего времени. Постараемся отдать все силы, чтобы пройти дальше».

«Не могу комментировать травмы Коноплянки и Соломона. Кто скажет — так это наш медицинский департамент. Знаю только, что это мышечные травмы, и они не смогут выступать некоторое время». 

«Существует определенный момент, который меня не интересует перед матчем. Это судейство и судья. Мои главные переживания всегда строятся именно на моей команде, я подготавливаю ее к игре. Конечно, мы рассматриваем и команду соперника».

«То, как готовятся судьи к каждому поединку, меня совершенно не интересует, и мне кажется, что мы должны всегда переживать о тех вещах, которые находятся под нашим контролем. То, что будут показывать судьи завтра, мы уже увидим в игре. У меня есть определенный принцип: полностью доверяю судейству и продолжу ему доверять».

«Команда абсолютно готова во всех смыслах к завтрашнему поединку. Если говорить об игре с киевским Динамо, то Класико — они в любой лиге Класико: в испанской, итальянской, немецкой, английской — всегда такое происходит в таких играх. К сожалению для нас, Динамо одержало победу в дополнительное время, но не стоит забывать, что это разные соревнования».

«В чемпионате мы не потеряли огромное количество очков: после 13 игр у нас 12 побед и лишь одна ничья. Думаю, что наши ребята готовы к нашей игре, так как они верят в свои собственные качества, и я в них верю. Самое главное это то, чего ты действительно стоишь, и показывать это на поле. Завтра так и произойдет».

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Шахтер и Динамо сыграют в Загребе завтра, начало матча в 22:00. Двумя неделями ранее команды не определили сильнейшего в Харькове, расписав ничью (2:2).

По итогам трех туров у Шахтера и Динамо по четыре очка, но у хорватов преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей. В параллельном матче завтра сыграют Аталанта и лидер группы Манчестер Сити.

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Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Динамо (Загреб), Луиш Каштру.
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