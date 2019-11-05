TM Parimatch стал партнером еще одного клуба украинской Премьер-лиги

Новости спорта:TM Parimatch усиливает поддержку украинского футбола - бренд стал титульным партнером одного из лидеров Украинской Премьер-Лиги – ФК «Десна».

«Десна» стала уже пятым футбольным клубом в партнерском пуле Parimatch. Соглашение между клубами начало действовать пятого ноября и предусматривает размещение логотипа торговой марки на лицевой стороне футболки, а также брендинг официального сайта и социальных сетей. Parimatch и «Десна» планируют проведение BTL-акций, способных увеличить посещаемость черниговского клуба, и различных социальных мероприятий.

Напомним, что сегодня «Десна» уверенно занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, которая дает право выступать в следующем сезоне в Лиге Европы. Отставание от второго места составляет всего один зачетный пункт.

«Чернигов – один из самых показательных примеров качественного роста футбола в регионах. «Десна» за достаточно короткое время стала достойным соперником грандов Премьер-Лиги, и мы уверены, что главные достижения этой команды еще впереди» – прокомментировал начало сотрудничества представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

«Футбольный клуб «Десна» сегодня ставит перед собой самые высокие задачи. Parimatch – меценат спорта №1 в Украине. Логично, что возникло такое партнерство, и мы уверены, что совместными усилиями дадим мощный толчок развитию футбола в Черниговской области» – сказал директор ФК «Десна» Игорь Ушарук.

Следующий матч «Десна» проведет в Чернигове уже в эту субботу против СК «Днепр-1».