Судьбоносный матч: наставник Динамо Загреб в предвкушении встречи с Шахтером

Новости спорта:Тренер Динамо Загреб заявил, что у них очень большое желание победить.

Главный тренер Динамо Загреб Ненад Бьелица поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера. Наставник отметил, что его игроки в хорошей форме и мотивированы побеждать.

Также Бьелица отметил, что игрокам Динамо нужно быть предельно сконцентрированными в течение всего матча, ведь Шахтер очень опасная команда

«Это большой, судьбоносный, решающий матч. Мне очень приятно говорить, что у нас больше болельщиков, которые нас будут поддерживать. Рады результатам, которые мы достигли, и лучше подготовлены после матчей с Аталантой и с Шахтером в Харькове», — сказал Бьелица на предматчевой пресс-конференции.

«Наши игроки в хорошей форме, как физически, так и ментально, они высоко мотивированы, но и расслаблены, поскольку испытывают наслаждение от процесса игры и завтрашнего матча».

«Сейчас непонятно, шансы 50 на 50. В соперниках очень опытная команда Шахтер, но у нас тоже очень большое желание победить, что мы завтра и докажем. Сделаем все возможное, чтобы показать наше преимущество и добыть победу».

«Думаем ли мы о недооценке со стороны Шахтера? Нет. Ожидаю агрессивное Динамо, то, которое было в Харькове, как в фазе атаки, так и обороны. Завтра мы это покажем».

«После результата прошлого матча ожидаю больше концентрации. Шахтер — серьезная команда, которая показывает хорошие результаты, опытная. Определенные игроки Шахтера очень прекрасны, могут изменить ход матча одним своим действием. Это требует от нас концентрации на протяжении всех 90 минут, поскольку в 2-3 ситуациях в прошлом матче мы допустили брак».

«В нашей команде есть достаточно футболистов высокой квалификации. Да и у Шахтера есть игроки, способные заменить Коноплянку и Соломона».

Динамо и Шахтер сыграют завтра, 6 ноября, в Загребе. Начало встречи в 22:00. В первом поединке в Харькове команды не определили сильнейшего, сыграв вничью (2:2).

После трех сыгранных туров Шахтер и Динамо набрали по четыре очка, но у хорватов преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей. В параллельном матче завтра сыграют Аталанта и лидер группы Манчестер Сити.