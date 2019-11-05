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Боруссия Д - Интер: составы команд

Боруссия Д - Интер: составы команд
21:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер».

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся немецкая Боруссия Дортмунд и итальянский Интер. 

Матч состоится, 5 ноября, в Дортмунде. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

«Боруссия» Д: Бюрки, Аканжи, Хакими, Шульц, Хуммельс, Витцель, Вайгль, Азар, Санчо, Брандт, Гетце

Запасные: Ойльшлегел, Пищек, Геррейру, Загаду, Дилэйни, Дауд, Алькасер

«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Шкриньяр, Весино, Брозович, Барелла, Бираги, Кандрева, Мартинес, Лукаку

Запасные: Паделли, Эспосито, Бастони, Политано, Валеро, Лазаро, Сенси.

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УЕФА, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д.
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