Боруссия Д - Интер: составы команд

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся немецкая Боруссия Дортмунд и итальянский Интер.
Матч состоится, 5 ноября, в Дортмунде. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
«Боруссия» Д: Бюрки, Аканжи, Хакими, Шульц, Хуммельс, Витцель, Вайгль, Азар, Санчо, Брандт, Гетце
Запасные: Ойльшлегел, Пищек, Геррейру, Загаду, Дилэйни, Дауд, Алькасер
«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Шкриньяр, Весино, Брозович, Барелла, Бираги, Кандрева, Мартинес, Лукаку
Запасные: Паделли, Эспосито, Бастони, Политано, Валеро, Лазаро, Сенси.
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