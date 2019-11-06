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Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов

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Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов
00:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В матче Челси - Аякс было два удаления и два автогола.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал амстердамский «Аякс». встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 4:4.

Голами в составе «Челси» отметились Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс и Жоржиньо, который оформил дубль, дважды реализовав пенальти. За «Аякс» голы забили Квинси Промес и Донни ван де Бек, а также футболисты «Челси» Тэмми Абрахам и Кепа Аррисабалага, который отправили мячи в собственные ворота. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки показал две красные карточки в этом матче — с поля были удалены защитники «Аякса» Дейли Блинд и Йоэл Велтман.

«Челси» набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Аякс» (7) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе H являются «Валенсия» и «Лилль».

Челси — Аякс 4:4

Голы: Жоржиньо, 5 (пен.), 71 (пен.), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 — Абрахам, 2 (авт.), Промес, 20, Аррисабалага, 35 (авт.), ван де Беек, 55

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46) — Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60) — Пулишич, Виллиан, Абрахам.

Аякс: Онана — Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико — Нерес, ван де Беек, Мартинес — Зийех, Тадич, Промес.

Предупреждения: Томори, Аспиликуэта — Велтман, Блинд, Промес.

На 68-й минуте был удален Дэйли Блинд (Аякс) (второе предупреждение).

На 69-й минуте был удален Жоель Велтман (Аякс) (второе предупреждение).

Напомним, Барселона с Месси не смогла обыграть Славию в Лиге чемпионов.

Матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между Валенсией и Лиллем завершился в пользу "летучих мышей".

Несмотря на пропущенный мяч в первом тайме матча группового раунда Лиги чемпионов от Лилля, Валенсия после перерыва смогла переломить ход поединка и добилась крупной победы.

Поскольку в параллельном матче группы Н Челси и Аякс устроили феерическую ничью, теперь сразу три команды набрали по 7 очков, а Лилль потерял шансы на продолжение борьбы в плей-офф.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Челси, ЛЧ, Челси - Аякс.
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