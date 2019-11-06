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"Должен возглавить топ-клуб": Ребров оценил тренерские способности Шевченко

"Должен возглавить топ-клуб": Ребров оценил тренерские способности Шевченко
10:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Сергей Ребров поделился мнением об Андрее Шевченко и его тренерских перспективах.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился мнением об Андрее Шевченко и его тренерских перспективах.

«Андрей Шевченко – тот человек, который может и хочет работать каждый день. Работа в сборной немного другая. Я рад, что он проводит огромную работу со своим тренерским штабом в сборной, качественную работу.

Мы первый раз прошли напрямую на чемпионат Европы. Это большое достижение.

Шевченко – молодой тренер. Теперь он добился такого успеха. Клубы из Европы, зная его прошлое футболиста, коммуникабельность, владение языками, видят в нем перспективу. Он может возглавить один из клубов топ-чемпионатов.

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Я слышал об интересе «Милана». В нашем последнем разговоре я ему советовал остаться в сборной. Сейчас Шевченко важен там, он должен довести дело до конца. А дальше это уже будет его решение.

А сейчас важно, чтобы он был со сборной и добился еще больших результатов на чемпионате Европы», – сказал Ребров.

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Андрей Шевченко, Футбол, Сергей Ребров, Новости футбола.
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