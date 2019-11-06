"14 голов в 8 матчах к ряду": Клопп объяснил, почему Ливерпуль много пропускает

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему его команда так часто и много пропускает в последних играх.

Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал не очень надежную игру игроков Ливерпуля в оборонительных действиях и объяснил, почему в последних играх команда так много пропускает.

Ливерпуль не может сохранить свои ворота в неприкосновенности уже восемь поединков к ряду во всех турнирах. За эти восемь игр "красные" пропустили 14 голов.

"Если честно, меня это не очень беспокоит. Но это, безусловно, не то, что мы хотим. Все голы, которые мы пропустили, были совершенно разными. Поэтому здесь речь идет не только о защите, но и о том, что мы не были точными в своей игре на сто процентов. Очень трудно при таком графике держать ритм все 90 минут матча, но нам надо работать над этиме, — приводит слова Юргена Клоппа Mirror со ссылкой на BT Sport.

Напомним, вчера Ливерпуль в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА обыграл бельгийский Генк со счетом 2:1.

Следующий свой поединок подопечные Юргена Клоппа сыграют против действующего чемпиона АПЛ Манчестер Сити. Игра пройдет на легендарном стадионе "Энфилд" в Ливерпуля. Дата проведения матча - 10 ноября.

После 11 сыгранных туров Ливерпуль уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер лиги с 31-м очком в активе. Мерсисайдцы выиграли 10 матчей и лишь раз сыграли вничью, в гостях с Манчестер Юнайтед (1:1).