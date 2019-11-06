Вот это поворот: экс-лидер Динамо будет выступать в аматорском клубе

Новости спорта:Экс-лидер Динамо Исмаэль Бангура продолжит карьеру во Франции

Бывший нападающий киевского «Динамо» Исмаэль Бангура продолжит карьеру во Франции. До конца нынешнего сезона 34-летний гвинеец будет выступать за «Мюлуз».

«Мюлуз» играет в Национальном чемпионате 2 - четвертом футбольном дивизионе в системе футбольных лиг Франции, который, по сути, является любительской лигой. После 10 туров новая команда Бангуры занимает 9-е место в турнирной таблице при 16 участниках.

Последним клубом Бангура был саудовский «Аль-Раед», в котором ветеран играл с января 2016 года по лето нынешнего с перерывами на аренду в «Аль-Батине», также представляющем Саудовскую Аравию.

Напомним, что за «Динамо» Исмаэль Бангура выступал с 2007 по 2009 год. Провел за «бело-синих» 68 матчей, отличившись 37 забитыми мячами.