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Ракицкий объявил о завершении выступлений за сборную Украины

Ракицкий объявил о завершении выступлений за сборную Украины
10:41 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий попрощался с национальной сборной Украины.

Центральный защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий официально заявил, что завершает свои выступления в национальной сборной Украины.

"Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике?

Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!" — написал Ярослав Ракицкий в своем Инстаграм-аккаунте.

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Ярослав Ракицкий является воспитанником донецкого Шахтера, в составе которого он провел более двухсот матчей в период с 2006 по 2019 год. Затем центрбек перебрался в питерский Зенит, после чего получил огромную порцию критики в свой адрес из-за сложной политической ситуации. После переезда в российский чемпионат для Ракицкого двери в национальную сборную были закрыты. Шевченко ни разу не вызвал защитника после ухода из Шахтера, хотя до этого он был игроком основного состава. 

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Напомним, вчера питерский Зенит, с Ракицким в составе, проиграл поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкому РБ Лейпциг со счетом 2:0. 

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Сборная Украины, ФК Шахтер, ФК Зенит, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
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