Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчем с Сербией

Новости спорта:Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не успевает восстановится после травмы колена и не поможет сборной Украины в игре с Сербией.

Атакующий хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко не сможет явится на заключительный в этом году сбор "сине-желтых".

Футболисту на удалось восстановиться после травмы колена, а значит не сможет помочь команде Андрея Шевченко в играх против сборных Сербии и Эстонии.

Накануне Александр успешно перенес операцию на колене и проходит восстановление.

Ранее речь шла о том, что украинцу понадобится всего месяц на то, чтобы вернуться к игре, однако сроки восстановления затянулись и ближайший сбор национальной сборной Зинченко пропустит, сообщает Football hub.

Вместо Александра Зинченко вызов в сборную от Шевченко получил опорный хавбек луганской Зари Дмитрий Иванисеня.

Напомним, сборная Украины уже гарантировала себе путевку на чемпионат Европы 2020, победив в прошлом матче сборную Португалии на своем поле. Команда Шевченко уже гарантировала себе первое место в отборочной группе и игра с Сербией для Украины турнирного значения не имеет. С Эстонией же запланирован товарищеский матч, который пройдет в Запорожье. К слову, это первый матч для сборной Украины в этом городе.