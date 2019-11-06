"Есть еще порох?": назван главный кандидат на пост тренера Баварии

Новости спорта:Арсен Венгер считается главным претендентом на пост главного тренера Баварии.

Арсен Венгер считается главным претендентом на пост главного тренера Баварии, передает издание Bild. Сообщается, что француз может возглавить мюнхенцев до конца нынешнего сезона.

Еще один претендент на пост тренера Баварии, Ральф Рангник, работающий сейчас в спортивном департаменте РБ Лейпциг, отказался вести переговоры с чемпионом Германии.

Венгер никого не тренирует на протяжении полутора лет — в 2018 году француз покинул Арсенал после 22 лет работы.

В воскресенье руководство Баварии уволило с поста главного тренера команды Нико Ковача по причине неудачных результатов в последних матчах.

Сегодня Бавария сыграет с Олимпиакосом в Лиге чемпионов, а в субботу сразится с дортмундской Боруссией в чемпионате Германии. В этих матчах мюнхенцами будет руководить Ханс-Дитер Флик.