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Лучший бомбардир АПЛ стал приоритетной целью Реала

Лучший бомбардир АПЛ стал приоритетной целью Реала
12:04 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг может в будущем сезоне сменить Арсенал на мадридский Реал.

Руководство мадридского Реала с Флорентино Пересом во главе определилось с главной трансферной целью клуба на будущее лето.

Как информирует авторитетное издание El Desmarque, Перес намерен пригласить в мадридский гранд лидера атаки лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга.

После прихода в стан "канониров" из дортмундской Боруссии габонец показывает феноменальные результаты в одной из лучших и самых сложных лиг мира - английской Премьер лиге, став в прошлом сезоне обладателем "Золотой бутсы" вместе с лидерами Ливерпуля Салахом и Мане.

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В минувшем туре АПЛ Обамеянг также побил рекорд легендарного Анри, забив 50-й гол в футболке Арсенала всего за 78 матчей. Французу же для того, чтобы преодолеть отметку в 50 голов понадобилось 83 игры.

Между Арсеналом и Обамеянгом есть договоренность, что если нападающий вдруг проявит желание сменить клуб, то "канониры" отпустят его за 80 миллионов евро. Сумма для Реала вполне подъемная и учитывая проблемы "сливочных" в атаке, не удивительно, что испанский клуб начал проявлять интерес к лидеру атаки Арсенала.

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В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл в 11 играх первенства Англии, в которых отличился 8-ю забитыми голами. Общее количество голов в футболке лондонского гранда в рамках АПЛ насчитывает 40 голов при 60 сыгранных матчах. Потрясающая результативность.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Гарет Бэйл окончательно потерял мотивацию выступать в мадридском клубе и ближайшей зимой "галактикос" рассматривают варианты с продажей валлийца в другой клуб.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Реал, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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