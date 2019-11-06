Аталанта - Ман Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Манчестер Сити в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против Аталанты.

Сегодня, 6 ноября, в рамках четвертого тура Лиги чемпионов Манчестер Сити Пепа Гвардиолы в Милане будет противостоять Аталанте Джан Пьеро Гасперини.

Аталанта - Манчестер Сити

Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр - Алексей Кульбаков.

Ман Сити сегодня может гарантировать себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, если добьется положительного результата в игре с Аталантой Руслана Малиновского. Первая встреча этих команд в Манчестере завершилась разгромом бергамского клуба со счетом 5:1. Ман Сити буквально смел своего противника на "Этихаде". Конечно в ответной игре при огромной поддержке итальянских болельщиков Аталанта вряд-ли потерпит очередной разгром в Лиге чемпионов, однако рассчитывать, что Ман Сити проиграет этот матч скорее всего не стоит. "Горожане сейчас на ходу, что называется и матч за матчем штампуют победы.

Букмекеры также не верят в то, что Аталанта сможет остановить команду Гвардиолы, несмотря на их результаты в Серии А. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Аталанты - 5.35, ничья - 5.10, победа Ман Сити - 1.45.

В прямом эфире поединок соперников донецкого Шахтера по группе С покажет телеканал Футбол 1. Начало трансляции в 22:00 по киевскому времени.