Зидан обратился к фанатам Реала

Новости спорта:Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с Галатасараем.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с Галатасараем.

"Я постоянно прошу болельщиков поддерживать нас в трудную минуту. Нужно понять, что далеко не каждый раз получается с первой минуты заиграть как надо. Поэтому Реалу сейчас просто необходима поддержка фанатов.

Игра с Галатасараем? Мы знаем, что надо делать. Я бы покинул свой пост, если бы не был уверен, что мы способны провести достойный матч. Но мы все понимаем, что можем выиграть этот матч и пробиться в следующий раунд", - приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Реал - Галатасарай состоится в среду, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени.