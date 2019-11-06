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Зидан обратился к фанатам Реала

Зидан обратился к фанатам Реала
13:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с Галатасараем.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с Галатасараем.

"Я постоянно прошу болельщиков поддерживать нас в трудную минуту. Нужно понять, что далеко не каждый раз получается с первой минуты заиграть как надо. Поэтому Реалу сейчас просто необходима поддержка фанатов.

Игра с Галатасараем? Мы знаем, что надо делать. Я бы покинул свой пост, если бы не был уверен, что мы способны провести достойный матч. Но мы все понимаем, что можем выиграть этот матч и пробиться в следующий раунд", - приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

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Напомним, матч Реал - Галатасарай состоится в среду, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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