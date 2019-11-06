Милевского наказали за "видеопомощь" арбитру

Новости спорта:Украинец Артем Милевский пытался убедить арбитра назначить пенальти.

Украинский форвард Динамо Брест Артем Милевский получил наказание за свои действия в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.

Милевский оштрафован на 637,5 белорусских рублей (около 7700 гривен) за нарушение статьи 100 ГК АБФФ – другие нарушения.

Напомним, в матче против солигорского Шахтера арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота "горняков". Игроки Динамо, в частности Артем Милевский, пытались убедить арбитра назначить 11-метровый удар с помощью видеоповторов на телефоне.

Динамо сыграло вничью с солигорским Шахтером 1:1, но увеличило свое преимущество над БАТЭ, который уступил Ислочи 2:4. За три тура до конца чемпионата Динамо Брест выигрывает у БАТЭ 7 очков.