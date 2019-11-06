Ракицкий завершил карьеру в сборной: реакция Зинченко

Один из лидеров национальной сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на недавнее заявление центрального защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого о завершении выступлений в составе национальной команды.
Зинченко оставил комментарий под постом в Инстаграм-аккаунте экс-игрока Шахтера, который Ракицкий посвятил сборной Украины. Молодой игрок Ман Сити написал: "Легенда".
Ярослав Ракицкий является воспитанником донецкого Шахтера, как и Александр Зинченко. В составе донецкого клуба центральный защитник сыграл больше двух сотен матчей в период с 2006 по 2019 года.
В январе 2019 года Ярослав Ракицкий перебрался из Шахтера в Зенит за 10 миллионов евро. После перехода в чемпионат России центрбек потерял место в сборной Украины, в футболке которой он провел 54 поединка до этого и был ключевым игроком линии обороны.
Напомним, национальная сборная Украины уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020, заняв досрочно первое место в группе с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.