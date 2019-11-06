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Ракицкий завершил карьеру в сборной: реакция Зинченко

Ракицкий завершил карьеру в сборной: реакция Зинченко
12:31 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на заявление Ракицкого об уходе из сборной Украины.

Один из лидеров национальной сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на недавнее заявление центрального защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого о завершении выступлений в составе национальной команды. 

Зинченко оставил комментарий под постом в Инстаграм-аккаунте экс-игрока Шахтера, который Ракицкий посвятил сборной Украины. Молодой игрок Ман Сити написал: "Легенда".

Ярослав Ракицкий является воспитанником донецкого Шахтера, как и Александр Зинченко. В составе донецкого клуба центральный защитник сыграл больше двух сотен матчей в период с 2006 по 2019 года. 

Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчем с Сербией

В январе 2019 года Ярослав Ракицкий перебрался из Шахтера в Зенит за 10 миллионов евро. После перехода в чемпионат России центрбек потерял место в сборной Украины, в футболке которой он провел 54 поединка до этого и был ключевым игроком линии обороны.

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Напомним, национальная сборная Украины уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020, заняв досрочно первое место в группе с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом. 

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий, Александр Зинченко.
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